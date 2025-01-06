Театр абсурда
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Театр абсурда

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Радионова получила 250 миллионов взятки за кресло в Росприроднадзоре: ни денег, ни должности нет

Радионова получила 250 миллионов взятки за кресло в Росприроднадзоре: ни денег, ни должности нет

Avia.pro - СМИ В России разгорается коррупционный скандал, который уже успели назвать «Дело о кресле, которое испарилось».

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