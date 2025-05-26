Некоторым россиянам с 1 июня повысят выплаты на детей

С 1 июня 2025 года у отдельных категорий семей появляется возможность пересмотра размера единого пособия на детей, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») .
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