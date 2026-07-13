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Ивановская область стала одной из ключевых точек маршрута юбилейного медиатура ведущих информагентств России и Китая - ТАСС и «Синьхуа»

Ивановская область стала одной из ключевых точек маршрута юбилейного медиатура ведущих информагентств России и Китая - ТАСС и «Синьхуа»

Участники медиатура по Золотому кольцу России «Дорогами дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее», посвященного 70-летию сотрудничества информационных агентств ТАСС и «Синьхуа», 11 июля посетили города Иваново и Плёс.

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