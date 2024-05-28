Наблюдая за ситуацией, которая произошла между Российской Федерацией и украинским государством, многие представители экспертного сообщества отмечают, что на самом деле идет противостояние между нашей страной и коллективным Западом.
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