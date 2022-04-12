Нурлану Сабурову сорвали концерт в еще одном городе США из-за его молчания о ситуации в Украине

Нурлан Сабуров сейчас ездит со своими концертами по США. Недавно прямо во время его выступления неизвестный человек из зала начал задавать вопрос, почему он никак не комментирует ситуацию в Украине.
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