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Нурлану Сабурову сорвали концерт в еще одном городе США из-за его молчания о ситуации в Украине

Нурлану Сабурову сорвали концерт в еще одном городе США из-за его молчания о ситуации в Украине

Нурлан Сабуров сейчас ездит со своими концертами по США. Недавно прямо во время его выступления неизвестный человек из зала начал задавать вопрос, почему он никак не комментирует ситуацию в Украине.

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