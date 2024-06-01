22 мероприятия организуют культурные учреждения Архангельска в День защиты детей

Об этом сообщает городская администрация. Публикуем список активностей на сегодня.Библиотеки и культурные центры Архангельска подготовили большую программу, которая пройдет 1 июня в различных округах города.
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