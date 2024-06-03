Свыше 8 тысяч жителей аварийных домов Подмосковья расселят в 2024 году

Свыше 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в этом году. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» также приведут в порядок семь мест, которые победили на всероссийском конкурсе.
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