350 пляжей подготовлено в Крыму

Сергей Аксёнов сообщил о готовности Республики Крым к открытию туристического сезона: «для наших гостей подготовлено порядка 350 пляжных территорий, более 1100 коллективных средств размещения и порядка 450 туристских маршрутов различной направленности».
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