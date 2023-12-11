«Очень жаль, что последняя инстанция – это президент, наши власти за столько лет ничего не сделали»

Перед прямой линией президента России Владимира Путина с населением страны, которая должна состояться 14 декабря, жители Тюменской области массово просят у него помощи из-за отключения электричества в морозы.
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