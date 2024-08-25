Внимание! Отключение электроэнергии! ⚡️⚡️⚡️ 25 августа и 30 августа с 8:00 до 9.00, с 15:00 до 16:00 на 20-30 минут все потребители будут отключены в населенных пунктах: х.
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Внимание! Отключение электроэнергии! ⚡️⚡️⚡️ 25 августа и 30 августа с 8:00 до 9.00, с 15:00 до 16:00 на 20-30 минут все потребители будут отключены в населенных пунктах: х.