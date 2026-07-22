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Царьград

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В Армении вспыхнули протесты. Пашиняну "прилетело": "Ну что, ребята, плохо без России?"

В Армении вспыхнули протесты. Пашиняну "прилетело": "Ну что, ребята, плохо без России?"

В Армении вспыхнули протесты фермеров, которые не смогли сбыть урожай. На фоне акции недовольства премьеру Николу Пашиняну "прилетело" не только от участников рынка, но и от пользователей Сети.

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