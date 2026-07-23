Европейские политики сами себя уничтожают — жители их стран с каждым днём разочаровываются в них. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии