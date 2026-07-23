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RT Russia

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Слуцкий: жители европейских стран с каждым днём разочаровываются в политиках

Слуцкий: жители европейских стран с каждым днём разочаровываются в политиках

Европейские политики сами себя уничтожают — жители их стран с каждым днём разочаровываются в них. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

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