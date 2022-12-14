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Самолет-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в СВО

Самолет-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в СВО

Российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У планируется модернизировать на основе информации, полученной во время применения боевой машины в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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