Аэропорты Казани, Пензы, Самары, Нижнекамска и Саратова приостановили работу

Пять аэропортов в России приостановили работу на фоне угроз атаки украинских беспилотников.В России 24 января временно закрыли пять аэропортов, ограничения на прием и вылет рейсов ввели в Казани, Нижнекамнске, Пензе, Самаре и Саратове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.