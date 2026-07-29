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Колледжи бьют МГУ: почему школьники выбирают сварку вместо юрфака

Колледжи бьют МГУ: почему школьники выбирают сварку вместо юрфака

В этом году в Москве случилось то, что ещё пару лет назад казалось немыслимым. Конкурс в колледжи обогнал конкурс в главный вуз страны.

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Комментарии
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Александр
Дурацкий вопрос.Если сварщиков не хватает,то все будут получать много больше средней зарплаты.
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1 м.
Андрей Ворожейкин
Разум победил моду - так у хомо сапиенс и должно быть!
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1 м.
В
Виктор
Брехня. Разовый выпад в связи с длящимся с 22-го года событием. Закончится события, многие предприятия схлопнутся и хлопчики пойдут искать себе место. Хотя, с учётом того, что без движухи скучно, вполне может открыться следующее событие😉
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1 м.