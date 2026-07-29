Колледжи бьют МГУ: почему школьники выбирают сварку вместо юрфака

Дурацкий вопрос.Если сварщиков не хватает,то все будут получать много больше средней зарплаты.

Разум победил моду - так у хомо сапиенс и должно быть!

В

Виктор

Брехня. Разовый выпад в связи с длящимся с 22-го года событием. Закончится события, многие предприятия схлопнутся и хлопчики пойдут искать себе место. Хотя, с учётом того, что без движухи скучно, вполне может открыться следующее событие😉