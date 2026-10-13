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Экс-глава Кировского района Рудаков подал в суд на мэрию Самары: причина

Экс-глава Кировского района Рудаков подал в суд на мэрию Самары: причина

САМАРА, 13 октября, ФедералПресс. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков оспаривает свое увольнение в суде, требуя восстановления на муниципальной службе.

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