Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Их не обучать нужно, а высылать на родину. Папаша остается работать но 90-180 дней, а мамаша с детьми депортируется и...Уполномоченный по...
  • Анна
    Гаити, Гаити!  Не были мы в Гаити! Нас и тут не плохо кормят!!!Блогер перечислил...
  • Андрей Кудрявцев
    И правильно сделают. А что в этом особенного?Соединенные Штаты...

Пьяный водитель столкнулся с другим автомобилем, в результате чего 11-месячный ребенок и водитель получили травмы

Пьяный водитель столкнулся с другим автомобилем, в результате чего 11-месячный ребенок и водитель получили травмы

Серьезный инцидент произошел на автодороге Ува - Вавож в Увинском районе Удмуртии. По данным первого отдела Управления госавтоинспекции МВД по региону, 16 июня около 17:30 столкнулись друг с другом два легковых автомобиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх