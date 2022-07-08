Суть Событий

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Совфед решил не пускать в свое здание британского посла в качестве зеркальной меры

Совфед решил не пускать в свое здание британского посла в качестве зеркальной меры

Профильный комитет Совета Федерации озвучил решение ввести зеркальные меры в отношении Великобритании, которая решила не впускать в здание своего парламента официальные лица России, включая посла и других сотрудников дипломатического ведомства.

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