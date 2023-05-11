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Почему никогда не надо уничтожать списанную авиационную технику

Почему никогда не надо уничтожать списанную авиационную технику

Ровно 30 лет назад стараниями ныне покойного главкома ВВС России Петра Дейнекина вошло в заключительную стадию уничтожение многочисленной ИБА – истребительно-бомбардировочной авиации.

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