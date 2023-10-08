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Вятка Областная

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В Лебяжье в ДТП погиб 13-летний подросток

7 октября в 12.15 на улице Мира, 1 в пгт. Лебяжье произошло ДТП, сообщили в полиции Нолинска. По предварительной информации, 14 летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет с последующим наездом на камень.

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