В Лебяжье в ДТП погиб 13-летний подросток

7 октября в 12.15 на улице Мира, 1 в пгт. Лебяжье произошло ДТП, сообщили в полиции Нолинска. По предварительной информации, 14 летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет с последующим наездом на камень.