© ReutersВ Норвегии начались переговоры украинской делегации, во главе которой президент Владимир Зеленский, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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