Правда ли, что в России проведут вторую волну мобилизации летом 2023 года? Почему может потребоваться еще один призыв на СВО среди россиян? Что будет с уклонистами? О чем предупреждает Кремль? Политолог призвал провести мобилизацию на СВО среди россиян Что известно о повышении призывного возраста для граждан РФ Путин увеличил предельный возраст для пребывания в запасе В РФ внесли изменения в… Ждать ли вторую волну мобилизации в России летом 2023 года: что будет с уклонистами – последние новости и свежие прогнозы.