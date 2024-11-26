Даже без Овечкина: "Вашингтон" впервые одержал победу без лидера команды

Столичные хоккеисты выиграли в гостях у "Флориды Пантерз".В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда "Вашингтон Кэпиталз", в которой играет Александр Овечкин, одержала победу над командой "Флорида Пантерз".
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