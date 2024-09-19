Тим-лидер волонтеров Чемпионата высоких технологий рассказала, как попасть к ним в команду

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Тим-лидер волонтеров службы аккредитации ЧВТ Наталья Шульцева в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщила, как устроена работа волонтеров на мероприятии и как можно стать одним из них.