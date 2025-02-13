Порошенко: меня предупреждали, что у власти Украины сорвало крышу

Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил о своем возвращении в страну из-за рубежа. Перед приездом политика предупредили, что у власти «сорвало крышу», написал он в Telegram-канале своей партии «Европейская солидарность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии