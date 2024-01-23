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Лавров и глава МИД Турции заявили о важности координации по Ближнему Востоку

Лавров и глава МИД Турции заявили о важности координации по Ближнему Востоку

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в штаб-квартире ООН признали необходимость координации шагов для решения существующих проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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