Сенатор Сергей Цеков уходит, но знает, где «приземлится»

Крым решил поменять своих представителей в Верхней Палате Федерального Собрания страны. Сергей Цеков, делегированный в Сенат от региональной исполнительной власти в марте 2014 года, заявил изданию RTVI, что осенью 2024 года будет баллотироваться в депутаты Госсовета Крыма и при этом выразил уверенность в своей победе, сказав: «Буду депутатом … Возможно, буду занимать какую-то должность в Государственном совете».