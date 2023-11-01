Пассажирка легковушки пострадала в ДТП с автобусом возле «Премьера» в Рязани

Авария произошла во вторник, 31октября, примерно в 18:25 у дома №21 по Московскому шоссе. По предварительным данным, 21-летний водитель «Фольксваген Поло» врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 47-летнего рязанца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии