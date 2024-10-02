Объявленные намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые за два года созвониться с президентом России Владимиром Путиным могут быть продолжением «плана победы», который привез на днях в США глава киевского режима Украины Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли).
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