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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касадо о «Барсе»: «Всем трудно покидать дом, но я рад проекту в «Депортиво». Не играть сезон всегда тяжело»

Принадлежащий «Барселоне» Марк Касадо высказался об уходе из клуба. «Депортиво» арендовал 22-летнего хавбека каталонцев с правом выкупа.

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