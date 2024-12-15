Кухни из фанеры больше не синоним экономии, а едва ли не самый модный элемент интерьера

Парижская кухня-лофт от дизайнеров Офелии Дориа и Эдуарда Руле Маффе. Барная стойка и столешница из плиты OSB – красиво и экономично!В рамках одной из главных тенденций – моды на компактное жилье, простоту и непринужденную жизнь – фанера, некогда грубый декоративный материал, превратилась в современный вид отделки если не всего интерьера, то хотя бы кухни.
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