stroimdom21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroimdom21

24 подписчика

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ненадо пугать народ, как сажали так и будут сажать растительную культуру!Если летом в вас ...
  • Рустик Рыксиев
    Бред, какое идеальное место? Плюс дебилы с большим самомнением.Абхазия — идеальн...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Сейчас надо отправить избыток пиастров на СВО, а не ехать в Анталью! Александров Виктор Константинович Ян...Слоган «все включ...

Кухни из фанеры больше не синоним экономии, а едва ли не самый модный элемент интерьера

Кухни из фанеры больше не синоним экономии, а едва ли не самый модный элемент интерьера

﻿﻿Парижская кухня-лофт от дизайнеров Офелии Дориа и Эдуарда Руле Маффе. Барная стойка и столешница из плиты OSB – красиво и экономично!В рамках одной из главных тенденций – моды на компактное жилье, простоту и непринужденную жизнь – фанера, некогда грубый декоративный материал, превратилась в современный вид отделки если не всего интерьера, то хотя бы кухни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх