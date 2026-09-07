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ЛДПР предлагает отдавать приоритет детям — гражданам РФ при зачислении в школы и детсады

ЛДПР предлагает отдавать приоритет детям — гражданам РФ при зачислении в школы и детсады

В партии считают, что из‑за нехватки мест россияне вынуждены возить детей в отдаленные районы или платить за частные учреждения Фракция ЛДПР выступила с инициативой изменить порядок зачисления детей в государственные и муниципальные образовательные учреждения.

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