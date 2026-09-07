ЛДПР предлагает отдавать приоритет детям — гражданам РФ при зачислении в школы и детсады

В партии считают, что из‑за нехватки мест россияне вынуждены возить детей в отдаленные районы или платить за частные учреждения Фракция ЛДПР выступила с инициативой изменить порядок зачисления детей в государственные и муниципальные образовательные учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Странное предложение, априори должны первыми быть местные, если не так то к СК