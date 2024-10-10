Politico: Трамп хочет митинг на месте шествия нацистов в 1939 году в Нью-Йорке

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет провести митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden ("Мэдисон Сквер Гарден"), демократы возмущены этим, поскольку 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии.