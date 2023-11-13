МЧС: никому из прилетевших эвакуационным рейсом из Каира не нужна госпитализация

Замглавы МЧС России Алексей Серко сообщил РИА Новости, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт Домодедово из Каира, не понадобится госпитализация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии