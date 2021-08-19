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Роковой август еще не закончился

Роковой август еще не закончился

Три десятилетия назад, 19 августа 1991 года, Советский Союз вступил в заключительную фазу своего существования.

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Николай Кержаков
Выход из казалось бы тупиковой ситуации есть. Он станет ПОЛНОСТЬЮ понятен после вхождения в НОВЫЙ УРОВЕНЬ СО-ЗНАНИЯ!!!!! - Через уяснения ПРАВИЛ РУССКОГО ЯЗЫКА . Нужно будет в действительности полностью все ВЕЩИ начать называть ИХ законными и понятными ИМЕНАМИ с учётом СИНОНИМОВ !!! Часть Речи - ИМЯ ( существительное ) , ( прилагательное) . То есть каждое СЛОВО ИМЕНЕМ Зовётся. Это и нужно ОСОЗНАТЬ и УЯСНИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!! Успехов ВСЕМ ЛЮДЯМ РУССКОГО МИРА. Н. Дальний.

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