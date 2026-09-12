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Моуринью про 4:1 с «Райо»: «Реал» решил исход матча еще в первом тайме, а это было непросто после игры с «Интером» всего три дня назад. Однажды мы забьем 6-7 голов, когда все залетит»

Главный тренер « Реала »  Жозе Моуринью высказался о крупной победе над « Райо Вальекано » (4:1) в 5-м туре Ла Лиги .

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