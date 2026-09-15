Сила в правде
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Сила в правде

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США впервые признали оружие на орбите. Что меняется для России и договора 1967 года

США впервые признали оружие на орбите. Что меняется для России и договора 1967 года

Министр ВВС США впервые подтвердил наличие оружия на орбите и связал его с угрозами России и Китая. Тип системы не назван.

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Svetlana Kuzmina

Если США хотят войны в космосе - они её получат. Россия не позволит безнаказанно хозяйничать в космосе США, а также Штатам не надо забывать кто первым вышел на космические просторы.