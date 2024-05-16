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  • Вениамин
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«Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все»: Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

Известный российский экономист Валентин Катасонов, сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.

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