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Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Avia.pro - СМИ Камчатский мужик развел мошенников, ему предложили поджечь полицейскую машину, что он сделал? Предоплата за "профессионализм" В небольшом камчатском городке произошла история, которая могла бы стать сюжетом для остросюжетного фильма или комедийного сериала.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
побольше бы таких нормальных людей.
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10 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Надо теперь всем работать против нациков из СБУ,чтобы охота исчезла навсегда нанимать людей с России.Конечно кто-то сейчас подумает над моими словами,что деньги всем нужны,но я бы переводила все деньги для ребят на фронте.Им сейчас важнее,нужны печки,оружия,и всё необходимое.Если кто читает мои слова,то надо помогать нашим ребятам.
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9 час.
Наталья Волкова
Не поняла, в Крыму или на Камчатке? Сообразительный мужик, так им и надо
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4 час.

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