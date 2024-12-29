Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

ФЮ

Фаина Юсупова

Надо теперь всем работать против нациков из СБУ,чтобы охота исчезла навсегда нанимать людей с России.Конечно кто-то сейчас подумает над моими словами,что деньги всем нужны,но я бы переводила все деньги для ребят на фронте.Им сейчас важнее,нужны печки,оружия,и всё необходимое.Если кто читает мои слова,то надо помогать нашим ребятам.