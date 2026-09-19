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АТОР начала проверку данных об отравлениях россиян в отелях Шарм-эш-Шейха

АТОР начала проверку данных об отравлениях россиян в отелях Шарм-эш-Шейха

Российские туроператоры осуществляют проверку данных о возможных массовых отравлениях туристов из РФ в отелях Шарм-эш-Шейха.

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