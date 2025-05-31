РФ и Китай готовят программу переговоров Путина и Си Цзиньпина

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выступил с заявлением, что Москва и Пекин начали подготовку программы переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином, которые состоятся в рамках визита российского президента в Китай в сентябре.
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