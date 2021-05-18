Выживших после катастрофы вертолёта в Белом море доставили в Архангельск

Поздно вечером 17 мая их доставили в областную клиническую больницу.Губернатор Александр Цыбульский сообщил в своём телеграм-канале:«Пострадавшие в крушении вертолёта в Архангельской области доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу.