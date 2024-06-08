Картофель по-итальянски хрустящий снаружи — мягкий внутри

Запеченный картофель по-итальянски только звучит громко, а справится с ним даже новичок. Для приготовления потребуется: картофель 900 гр; чеснок 6 зубчиков; розмарин по вкусу; масло растительное; соль, перец черный молотый по вкусу.
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