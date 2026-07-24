Захарова предложила Илону Маску отключить Starlink для снижения жертв конфликта на Украине

Официальный представитель российского МИД в Telegram обратилась к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением приостановить работу спутниковых терминалов Starlink, которые используются в зоне конфликта на Украине.
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