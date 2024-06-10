Карпин допустил, что летом покинет сборную России

Валерий Карпин не исключил уход с поста тренера национальной команды. Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что недавний товарищеский матч национальной команды с Белоруссией был последним для него в роли ее наставника.
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