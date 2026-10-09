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Военные новости ★ сводки СВО

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Что стоит за разговорами о «стратегическом тупике» на СВО?

Что стоит за разговорами о «стратегическом тупике» на СВО?

Интересная тенденция – стоит лишь России в ходе СВО перехватить инициативу и серьезно припереть к стенке киевский режим, как на Западе моментально принимаются разглагольствовать о наступившем в боевых действиях «тупике».

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