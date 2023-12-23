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Иван Охлобыстин прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой в Москве

Иван Охлобыстин прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой в Москве

Ребята, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО, восприняли «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой как личное оскорбление, заявил актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, находящийся сейчас на Донбассе и восстанавливающийся после легкого ранения.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Однозначно, нужно вырезать всех этих нелюдей с развлекательных программ!
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15 час.

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