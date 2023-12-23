Иван Охлобыстин прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой в Москве

Ребята, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО, восприняли «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой как личное оскорбление, заявил актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, находящийся сейчас на Донбассе и восстанавливающийся после легкого ранения.
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