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Сенатор Рукавишникова подала в отставку

Сенатор Рукавишникова подала в отставку

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

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