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Дзагоев о переходе в «Ламию»: «Здесь Тошич. Хотелось еще раз поиграть с футболистом топ-уровня»

Дзагоев о переходе в «Ламию»: «Здесь Тошич. Хотелось еще раз поиграть с футболистом топ-уровня»

— Почему именно Греция и «Ламия»? Что тебя привлекло? — В первую очередь то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Палеологоса, я сразу позвонил Зорану.

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