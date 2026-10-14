В Тольятти 39-летняя продавец-кассир ювелирного магазина в течение года подменяла драгоценности бижутерией, причинив ущерб на сумму более 755 тысяч рублей.
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